Царь ненастоящий: психолог исследовал внешность Путина и объяснил, почему считает, что у него двойники.

С каждым днем войны вопрос о том, кто действительно руководит всем в Кремле, становится все более актуальным. Бессмысленные решения об утилизации российской армии и заявлении о готовности уничтожения мира ядерным оружием толкают к размышлению.

Не только Кирилл Буданов считает, что у Путина несколько двойников. Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, давно наблюдающий за кремлевским диктатором с научным интересом, рассказал в эфире "Ночной стражи", есть ли основания полагать, что "царь ненастоящий", или это все просто конспирологические теории.

Когда настоящий Путин скрылся с экранов

По мнению Дмитрия Попова, настоящий Путин, внешность которого можно отследить по детским фото, исчез с экранов во время своего второго срока – это 2004-2008 годы.

Владимир Путин с дочерьми / Фото: Getty Images

У психолога есть две версии, как это могло произойти? Первая: настоящий Путин ушел из жизни - по болезни или в результате насильственных действий, и его заменили. Вторая: настоящий Путин сейчас сидит в глубоком бункере, более глубоком, чем тот, где сидит тот "Путин", которого мы видим сейчас.

Сколько всего "Путиных" существует

Владимир Путин с экс-женой Людмилой / Фото: Associated Press

Психолог утверждает, что после исчезновения "первичного Путина", на публике стали появляться несколько людей, выдававших себя за него. Сейчас, по мнению ученого, существует три Путина, ранее, утверждает он, их было даже больше, целых шесть, но три исчезли после последней инаугурации.

Как отличить "настоящего" Путина от "подделки"

Владимир Путин и Алина Кабаева / Фото: Associated Press

Ученый рассказал, как он отличает людей, представляемых как Путина, от Путина образца его первого президентского срока.

"Раньше я измерял пять показателей и сравнивал их между собой, — говорит Дмитрий, — я измеряю расстояние от кончика носа до межбровья, расстояние между внешними углами глаз и соотношение этих параметров. Эти пропорции должны быть неизменными. Также психолог сравнивает размер носа с размером ушей - по мнению Попова, нос, глаза и уши, их пропорции и соотношение пропорций не изменяются кардинально ни с возрастом, ни в зависимости от колебаний веса человека.

А у человека, которого представляют как Путина, эти показатели на фото с разных событий несколько плавают.

Тайна даты рождения

Владимир Путин / Фото: Associated Press

О том, что Путин скрывает настоящую дату своего рождения, астрологи говорят уже давно. Это подчеркнул и Дмитрий Попов. Он говорит, что настоящий Путин родился на два года раньше, чем об этом сообщается, изменил он и настоящий день своего рождения. Это, по мнению Дмитрия, сделано для того, чтобы запутать астрологов, выводам которых не доверяет психолог, потому что не считает астрологию наукой, а вот Путин, очевидно, считает их важными.

Как используют двойников

Патрушев и Путин / Фото: Associated Press

Если погрузиться в историю вопроса двойников, то там можно найти много интересного. У Сталина был вполне официальный двойник, которого использовала его охрана. Его звали Феликс Додаев, и он за свою работу получал награды.

Двойника имел и Николай I, Кеннеди, который ему не помог. У Гитлера тоже был двойник.

Чем отличаются двойники

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Психолог утверждает, что кроме отличий во внешности двойники отличаются также и поведением и влиянием на окружающих. Одного из Путиных Дмитрий называет самым влиятельным и обращает наше внимание на то, как себя с ним ведет, например, Лукашенко. Ученый говорит, что с разными Путиными белорусский диктатор ведет себя по-разному.

Также психолог призывает нас внимательно присматриваться к тому, как себя ведет Путин на разных мероприятиях. Иногда, говорит он, Путин ведет себя нетипично, больше нервничает, не знает, как реагировать, реагирует нетипично для себя и теряет равновесие.

Как можно подделать голос и морщины

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Голос можно воспроизвести после определенного количества тренировок. Также нетрудно подделать характерные морщины. Для этого требуется хирургическое вмешательство, но это не очень сложно.

Путин действительно использует ботокс, возможно, чтобы унифицировать лицо всех двойников.

Кто управляет двойниками

Владимир Путин / Фото: Associated Press

На самом деле ответить на этот вопрос очень сложно. Возможно, кукловодов несколько, возможно, всем руководит один человек, и, кто именно, сказать трудно.

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