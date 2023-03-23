Церемония на вершине горы: племянница принцессы Дианы вышла замуж

Точную дату церемонии леди Амелия не сообщила, но накануне 17 марта опубликовала фото с любимым и в подписи к снимку написала: "Недолго" - имея в виду, что недолго осталось ждать до свадьбы. Вероятно, в выходные 18-19 марта церемония и состоялась.

Снимками со свадьбы 30-летняя леди Амелия не делилась, но эксклюзивно журналу Hello! рассказала некоторые подробности.

"Выйти замуж здесь так много значит для меня. Последние 14 лет, когда мы росли здесь вместе, все наши с Грегом самые счастливые времена как пары были здесь. Теперь это место стало еще более особенным", - рассказала счастливая 30-летняя невеста.

Известно, что церемония прошла на вершине горы недалеко от Кейптауна. На свадьбе присутствовали сестра-близнец модели Амелии - леди Элиза, старшая сестра - леди Китти - и младший брат Сэмюэл.

Жених тоже прокомментировал события, он сказал журналу: "Я мечтал увидеть, как Амелия идет к алтарю, в течение 14 лет".

Леди Амелия Спенсер и ее жених Грег Маллетт / Фото: Instagram.com/gregmallett

Что ж, осталось дождаться снимков со свадьбы, которыми, мы надеемся, леди Амелия непременно поделится со своими фолловерами в Instagram. Но, очевидно, сначала их увидят читатели журнала Hello!, который, вероятно, получил эксклюзивное право на фотосъемку.

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