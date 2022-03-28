Церемония "Оскар" подверглась критике из-за неоднозначной позиции насчет войны в Украине

94-я церемония вручения премии "Оскар" началась в воскресенье вечером в 20:00 в теарте Долби в Голливуде.

Актриса Мила Кунис, родившаяся в Украине, вышла на сцену во время вручения премии "Оскар", чтобы рассказать о вторжении России в ее родную страну, объявив минуту молчания после восхваления "тех, кто продолжает сражаться в непостижимой тьме".

Мила Кунис / Associated Press

Однако сама церемония, как пишет Daily Mail, подверглась критике за неуклюжее обращение с войной в Украине после того, как ведущие и номинанты, казалось, избегали этой темы до конца трехчасового шоу, несмотря на стремление ведущих заняться внутриполитическими проблемами.

Эштон Куртчер и Мила Кунис / Associated Press

Во время минуты молчания, заставки призвали аудиторию поддержать "народ Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, конфликтом и предрассудками в пределах своих собственных границ" перед быстрым переходом к рекламе, но слово "Украина" не было произнесено вслух.

Ведущая Эми Шумер, которая заявляла о том, что на церемонии должен выступить президент Украины Владимир Зеленский, сказала со сцены про "геноцид в Украине".

По данным New York Times, помощники президента Украины Владимира Зеленского лоббировали в академии показ видео на церемонии в последнюю минуту, но вместо этого продюсеры предпочли минуту молчания. Выступление Зеленского также не состоялось.

Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл / Associated Press

Подход невмешательства к разрешению войны на Украине вызвал немедленный поток критики, в Твиттере пользователи писали: "Кажется, они не только не в состоянии даже сказать: "Украина". Эти люди совершенно оторваны от общения во многих отношениях".

При этом соведущие "Оскара", не теряя времени, поговорили о внутренней политике, затронув ряд острых вопросов и высмеяв республиканцев в своем вступительном монологе.

Ведущие Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс, впервые три женщины руководили церемонией, пошутили о разнице в заработной плате между мужчинами и женщинами. Шумер сказала: "В этом году Академия наняла трех женщин для проведения мероприятия, потому что это дешевле, чем нанять одного мужчину".

Напомним, ранее Шон Пен говорил, что расплавит свой Оскар, если организаторы не дадут выступить на церемонии президенту Зеленскому.

Шон Пенн / Getty Images

Читайте также: