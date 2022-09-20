Церемония погребения была приватной: как выглядит место, где покоится королева Елизавета II (фото)

Последним пристанищем для королевы Елизаветы II стала часовня короля Георга VI в Виндзоре, где тело монарха будет покоиться рядом с ее супругом Филиппом, родителями и сестрой Маргарет.

После вчерашней вечерней публичной службы в часовне Святого Георгия в Виндзоре члены семьи отправились на частную панихиду, которая прошла в Мемориальной часовне короля Георга VI под руководством декана Виндзора.

Так как служба и захоронение было приватным, никто не видел фотографий и не знает, каким образом гроб с королевой перемещали из склепа в часовню. Но уже появилась схема, которую мы специально воссоздали для вас, чтобы прояснить все возможные вопросы и путаницу.

В часовне сняли мраморную плиту, на которой написаны имена родителей королевы Елизаветы II – король Георг VI и Элизабет.

Часовня короля Георга VI, место погребения королевы Елизаветы II, ее мужа Филиппа, сестры Маргарет и родителей

После этого первым опустили гроб с принцем Филиппом (видимо, потому что он скончался первым, на 18 месяцев раньше, чем королева) на глубину 18 футов (5,5 метров) и накрыли специальной металлической конструкцией.

Далее опустили гроб с телом Елизаветы II и после этого накрыли все новой мемориальной плитой с именами не только Георга VI и Элизабет, но и Елизаветы II и Филиппа. Фото новой плиты пока нет.

Мемориальная часовня Георга VI в Виндзоре, где похоронен король Георг VI, который умер в 1952 и Елизавета королева-мать, которая умерла в 2002 году / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что в этой же часовне размещен и прах принцессы Маргарет, сестры Елизаветы II. Говорят, ее кремировали как раз по той причине, что часовня вмещает в себя шесть человек, то есть кроме Елизаветы и ее мужа Филиппа и ее родителей тут могут быть похоронены еще двое. Предполагается, это может быть король Чарльз III и его жена королева Камилла.

Король Чарльз III и королева королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Но мы желаем королю здравствовать, ведь ему предстоит нелегкий путь пребывания на троне, который он унаследовал в день смерти своей матери Елизаветы II.

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