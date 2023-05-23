Chanel даже на ногтях: Шарлотта Казираги вышла на дорожку в Каннах с необычным маникюром

36-летняя Шарлотта Казираги посетила премьеру фильма "Анатомия падения" на 76-м международном кинофестивале в Каннах.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

На красную дорожку звезда снова вышла в аутфите от Chanel. В этот раз на ней был объемный жакет, расшитый пайетками и широкие атласные брюки-клеш со стрелками. К наряду подобрала сумку тоже от французского Модного дома и туфли с круглыми носами на каблуках.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Шарлотта Казираги является послом Модного дома Chanel, поэтому всегда на светских мероприятиях появляется в одежде от этого бренда. Волосы девушка зачесала назад, сделала макияж в натуральных оттенках, надела красивые серьги и лаконичную золотую подвеску на шее с кулоном в форме сердца. А ее ногти были накрашены красным лаком и на них виднелся логотипа Chanel.

Маникюр Шарлотты Казираги / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее Шарлотта вместе с мужем Дмитрием Рассамом посещала показ фильма "Убийцы цветочной луны".

Шарлотта Казираги с мужем Дмитрием Рассамом / Фото: Associated Press

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