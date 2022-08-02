Chanel все недоступнее: люксовые бренды не продают товары россиянам, несмотря на отмену санкций

В марте Европейский союз и США запретили поставки в Россию одежды, обуви, аксессуаров, украшений, алкоголя, парфюмерии и других предметов роскоши дороже 300 евро. Бутики перестали продавать обладателем российских паспортов дорогие товары.

Россияне были в отчаянии: кто-то сжигал и резал на куски свои люксовые аксессуары в знак протеста, кто-то пытался сделать на этом бизнес, например, в московском салоне красоты стали брать оплату сумками Chanel.

Стали поступать тревожные для россиян новости: хитрецы, купившие все же люксовую продукцию, стали попадаться в аэропортах при попытке оформить Tax free, например, в Германии у россиян при выезде отбирали дорогие покупки и заводили уголовные дела о попытке обхода санкций.

В конце концов 21 июля россиянам, посещающим Евросоюз, разрешили приобретать дорогие товары, но только для личного пользования. Однако при этом для покупателей из России ничего не изменилось. Продавцы магазинов люксовых брендов продолжают отказывать россиянам в покупке их товаров. При этом у всех покупателей просят паспорт или карту клиента.

Как сообщает Moscow Times, отказ продавать россиянам - не единичное явление, а скорее правило. Служба безопасности ювелирного бренда Cartier запрещает продавать украшения россиянам даже по картам иностранных банков или за наличные, рассказывают три покупателя, пытавшихся после 21 июля приобрести ювелирные изделия бренда в фирменных магазинах в Ницце, Лондоне и Риме. При покупке у них просят паспорт или карту клиента и, если в них указано российское гражданство или Россия как место проживания, вежливо отказывают, ссылаясь на распоряжение службы безопасности.

Точно такие же проблемы возникли 30 июля в Берлине у 37-летней россиянки, уже несколько лет живущей на Кипре, при попытке купить сумки Chanel и Louis Vuitton. "Одна и та же история: консультанты помогли подобрать то, что нужно, потом попросили карточку клиента, оформленную еще в Москве, отсканировали и с извинениями сказали, что их система не даст сделать покупку ни по кипрской карточке, ни за наличные", — рассказывает она. По ее словам, карточку или паспорт в фирменных магазинах сейчас просят при любой покупке.

"Пока ни о каких послаблениях для россиян не слышно, наоборот, бренды все шире распространяют системы контроля, и сейчас проскочить мимо и купить нужную вещь россиянину все сложнее", — рассказывает байер, закупающая люксовые бренды в Европе. У нее есть итальянское гражданство, и она оформляет покупки на себя или на знакомых граждан Киргизии.

Со ссылкой на сотрудников модных концернов она говорит, что те изучают изменения в санкционном законодательстве, но как будут претворять их в жизнь — загадка: "Есть подозрения, что некоторые решат вообще не связываться, чтобы не гадать, для себя человек вещи покупает или на перепродажу. Кто-то обсуждает введение лимита вроде по одной сумочке в руки. Но, скорее всего, решение примут не быстро, так что пока даже жителям Европы с российскими паспортами придется делать покупки через посредников".

Напомним, что пару недель назад крестница Путина Ксения Собчак возмутилась тем, что ее друга-россиянина отказались обслуживать в люксовом бутике в Италии.

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