Чарльз бы оценил: королевские поклонники обратили внимание на галстук сына герцогини Софи

Джеймс, граф Уэссекский посетил вместе с родителями – принцем Эдвардом и герцогиней Софи службу в пасхальное воскресенье в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
16-летний Джеймс был одет в этот день в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт маленьких кроликов.
Шелковый галстук с принтом "Down A Rabbit Hole" был изготовлен британским ритейлером мужской одежды Charles Tyrwhitt стоимостью 44 доллара, но купить его уже нельзя, так как все раскуплено.
Его дядя король Чарльз III наверняка бы оценил этот причудливый аксессуар, так как и сам любит галстуки с разными забавными принтами.
В коллекции короля есть галстук с принтом в виде динозавров, котиков и сов. Монарх вообще предпочитает узорчатые галстуки.
Поклонники королевской семьи в соцсетях отметили, что Джеймс сделал отличный выбор: "Этот галстук восхитителен!!!", "Он милый и подходит к Пасхе", - писали они.
Напомним, в 2023 году Джеймс пришел на службу на Пасху с аксессуаром в память о принце Филиппе, своего дедушки.
Отметим, герцогиня Эдинбургская Софи тоже порадовала своим необычным образом на Пасху, который напомнил нам некоторые аутфиты герцогини Сассекской.
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