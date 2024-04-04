Чарльз бы оценил: королевские поклонники обратили внимание на галстук сына герцогини Софи

Джеймс, граф Уэссекский посетил вместе с родителями – принцем Эдвардом и герцогиней Софи службу в пасхальное воскресенье в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

16-летний Джеймс был одет в этот день в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт маленьких кроликов.

Джеймс, граф Уэссекский / Фото: Getty Images

Шелковый галстук с принтом "Down A Rabbit Hole" был изготовлен британским ритейлером мужской одежды Charles Tyrwhitt стоимостью 44 доллара, но купить его уже нельзя, так как все раскуплено.

Джеймс, граф Уэссекский / Фото: Associated Press

Его дядя король Чарльз III наверняка бы оценил этот причудливый аксессуар, так как и сам любит галстуки с разными забавными принтами.

В коллекции короля есть галстук с принтом в виде динозавров, котиков и сов. Монарх вообще предпочитает узорчатые галстуки.

Поклонники королевской семьи в соцсетях отметили, что Джеймс сделал отличный выбор: "Этот галстук восхитителен!!!", "Он милый и подходит к Пасхе", - писали они.

Джеймс, граф Уэссекский с мамой герцогиней Софи / Фото: Associated Press

Напомним, в 2023 году Джеймс пришел на службу на Пасху с аксессуаром в память о принце Филиппе, своего дедушки.

Отметим, герцогиня Эдинбургская Софи тоже порадовала своим необычным образом на Пасху, который напомнил нам некоторые аутфиты герцогини Сассекской.

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