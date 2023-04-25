Чарльз был не против: королева Камилла пригласила на коронацию неожиданного гостя

Королева Камилла развелась со своим первым мужем Эндрю Паркером-Боулзом еще в 1995 году, но между ними остались хорошие отношения. Настолько хорошие, что Эндрю даже удостоился приглашения на коронацию.

83-летний Эндро Паркер-Боулз увидит, как будет коронована его бывшая жена со своим нынешним мужем королем Чарльзом III, а также будет наблюдать за тем, как трое его внуков сыграют огромную роль в церемонии 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Королева Камилла с бывшим мужем Эндрю Паркер-Боулзом / Фото: Getty Images

Друг Эндрю рассказал The Times о его близких отношениях с бывшей супругой. "Они близко общаются, иногда обедают вместе, он всегда был и остается компаньоном Камиллы", - пишет express.

Напомним, о том, как 25-летняя Камилла выходила замуж за Эндрю Паркер-Боулза, мы рассказывали вот здесь. В браке у пары родилось двое детей: сын Том и дочь Лаура. Забавно, но до этого брака Эндрю состоял в отношениях с сестрой короля Чарльза – принцессой Анной.

Королева Камилла с бывшим мужем Эндрю Паркер-Боулзом и их детьми / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что королева Камилла выбрала всего двоих помощников, которые будут сопровождать ее в день коронации. Одним из них станет ее младшая сестра.

Аннабель Эллиот и ее сестра королева Камилла / Фото: Getty Images

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