Чарльз был в шоке: почему будущий король не обрадовался рождению второго сына

В браке с принцем Чарльзом принцесса Диана родила двоих сыновей – принца Уильяма и принца Гарри. Но ее муж был этому не очень рад.

В биографичной книге про принцессу Уэльскую, которую написал Эндрю Мортон и, которая получила название "Диана. Настоящая история из ее уст", так как принцесса сама надиктовывала материал для рукописи, она рассказывала историю своих двух беременностей.

Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

Диана вспоминала, что между рождением принца Уильяма и принца Гарри она находилась будто бы в сплошной тьме. Это был тяжелый период времени для принцессы Уэльской, она говорила, что многое про этот период своей жизни она не помнила, а что-то старалась специально забыть.

Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

Тем не менее с ее мужем принцем Уэльским Чарльзом они были особенно близки примерно за шесть недель до рождения Гарри. Но вдруг внезапно после его рождения все пошло кувырком.

Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

"Я знала, что у нас будет еще один мальчик, потому что видела результаты сканирования. Чарльз всегда мечтал о девочке. Он хотел двоих детей и хотел девочку. Я знала, что Гарри мальчик и не сказала ему. Гарри появился на свет, у Гарри были рыжие волосы, Гарри был мальчиком. Первым комментарием был: "О, Боже, это мальчик. И у него еще и рыжие волосы". Что-то внутри меня умерло", - вспоминала тот период своей жизни Диана.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Однако, принцесса Уэльская не забыла упомянуть в интервью, что Гарри был "сплошной радостью" и в те года, когда Диана давала эти интервью (начало 90-х), он был намного ближе к своему отцу, чем принц Уильям.

Напомним, недавно мы рассказывали, почему Чарльз относится к принцессе Кэтрин, как к дочери.

Король Чарльз, принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

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