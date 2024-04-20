Чарльз и Камилла: астролог рассказала почему их союзу ничто не смогло помешать

Они знакомы более 50 лет и находятся в браке почти двадцать. Камилла для короля Чарльза всегда была женщиной номер один и на протяжении многих лет такой же и остается.

Астролог Лиза Стардаст в эксклюзивном материале журналу People рассказала о совместимости королевской четы с точки зрения их гороскопов.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Лиза проанализировала натальные карты короля Чарльза и королевы Камиллы. Король Чарльз, родившийся 14 ноября 1948 года - Скорпион, а Камилла, родившаяся 17 июля 1947 года – Рак. Примечательно, что они оба являются водными знаками, что означает, что, "они обладают чрезвычайно интуитивными, чувствительными и творческими качествами". У них есть много общего, включая интересы в искусстве, общении и глубоком понимании друг друга на личном уровне".

Астролог отмечает, что действительно интересно в их астрологических картах, так это связь между Нептуном и Венерой.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Нептун — это планета, которая представляет безусловную и бесконечную заботу о другом человеке, а Нептун Камиллы выровнен с Венерой Чарльза, планетой любви, в Весах. Это выравнивание означает, что они заботятся друг о друге душевно и духовно, без всякого осуждения. Они принимают друг друга такими, какие они есть, и дарят друг другу любовь и привязанность".

К тому же это пара, которую сильно влечет друг к другу. Венера короля Чарльза в Весах предполагает, что он "личность, ориентированная на отношения, и предпочитает плавно разрешать конфликты". Между тем, Венера королевы Камиллы в Раке "позволяет ей установить глубокую и интимную связь с любимым человеком и оставаться ему верной". Астролог добавляет, что "сочетание этих положений указывает на то, что их всегда будет тянуть друг к другу, что очевидно в их прочных отношениях на протяжении многих лет".

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Таким образом Чарльз и Камилла совместимы в своих гороскопах любви, а также они разделяют многие философские взгляды и оба полны решимости помогать друг другу расти и развиваться.

Можно сделать вывод, что у королевской четы действительно практически идеальный гороскоп совместимости.

Напомним, астропсихолог Валентина Виттрок ранее делала астропрогноз для Чарльза, когда он еще не стал королем.

А также она рассказала о сложных аспектах в гороскопе принцессы Уэльской Кэтрин.

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