Чарльз и Камилла оделись в унисон: король и королева посетили коронационный концерт

После официальной коронации в субботу король Чарльз и королева Камилла вместе с членами королевской семьи посетили коронационный концерт в Виндзоре.

Празднование коронации короля Чарльза и королевы Камиллы продолжилось специальным концертом — в прямом эфире из Виндзорского замка.

Концерт в Виндзорском замке в Виндзоре в честь коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Через день после того, как 74-летний король Чарльз и 75-летняя королева Камилла были официально коронованы на исторической церемонии в Вестминстерском аббатстве, в воскресенье они вместе с королевской семьей посетили коронационный концерт, ведущей которого была Кэти Перри. С Кэти на коронации, к слову, произошел конфуз.

74-летняя Камилла облачилась в синий комбинезон от Anna Valentine с рукавами три четверти и атласными манжетами. У наряда была молнию от воротника посередине и атласная лента. В руках королева держала темно-синий клатч, на запястьях у нее были золотые браслеты, а на шее – цепочка с красивым фиолетовым кулоном. Прическа ее классическая, как и макияж, а в ушах – серьги в виде лепестков из золота.

Концерт в Виндзорском замке в Виндзоре в честь коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Концерт в Виндзорском замке в Виндзоре в честь коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Король Чарльз также надел на концерт темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в принт. Они с супругой часто одеваются в унисон.

Концерт в Виндзорском замке в Виндзоре в честь коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Напомним, в день коронации на королеве Камилле, которая получила новый титул было белое платье, сшитое британским модельером Брюсом Олдфилдом, который шил платья для первой супруги Чарльза – принцессы Дианы.

Сын короля Чарльза – принц Уильям – выступил с речью на концерте. Он сказал, что гордится отцом и в своей речи упомянул покойную бабушку королеву Елизавету II, заявив, что уверен "она следит за нами".

"Я хочу сказать несколько слов о моем отце и о том, почему я считаю эти выходные такими важными. Как сказала моя бабушка, когда ее короновали, коронации - это декларация наших надежд на будущее. И я знаю, что она там, наверху, нежно наблюдает за нами. Она была бы гордой матерью".

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"Первыми словами моего отца при входе вчера в Вестминстерское аббатство были обещание служить. Это было обещание продолжать служить. Потому что на протяжении более 50 лет в каждом уголке Великобритании, по всему Содружеству и по всему миру он посвятил себя служению другим, как нынешнему, так и будущим поколениям, и тем, чьей памятью нельзя пренебрегать. Возьмите мир природы. Он предупреждал нас о рисках для здоровья нашей планеты задолго до того, как это стало повседневным вопросом. Или Фонд Принца. Он оказал поддержку более чем миллиону молодых людей, многие из которых являются выходцами из неблагополучных семей, в реализации их амбиций. И, возможно, самое главное, мой отец всегда понимал, что люди всех вероисповеданий, любого происхождения и всех сообществ заслуживают того, чтобы их прославляли и поддерживали".

Обращаясь к монарху, он сказал толпе и миллионам зрителей по телевизору: "Па, мы все так гордимся тобой", что, конечно, очень растрогало Чарльза.

The Prince of Wales pays tribute to His Majesty The King at the #CoronationConcert. pic.twitter.com/7GNcJ0YfnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) May 7, 2023

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