Чарльз и Камилла отправились в Кению: как выглядит внутри самолет, в котором летели супруги

Это первый государственный визит в страну Содружества с тех пор, как Чарльз III стал монархом.
Король и королева летели на самолете RAF Voyager в Найроби. В Instagram королевской четы было опубликовало видео с самолета, и показано, чем занимается Чарльз по пути в страну, которая была особенной для его матери – покойной королевы Елизаветы II.
Королевские помощники заявили, что самолет вылетел из Великобритании, используя 40 процентов экологически чистого воздушного топлива по просьбе короля.
Их четырехдневная поездка от имени правительства Великобритании продлится с 31 октября по 3 ноября и призвана подчеркнуть теплые рабочие отношения, которые существуют с Кенией. В 1963 году Кения обрела независимость, тогда на троне пребывала королева Елизавета II, и в этой поездке ее сын Чарльз намерен заняться «болезненным» наследием колониализма.
Британское присутствие в Кении началось в 1895 году, когда белые поселенцы получили огромные участки богатых сельскохозяйственных угодий. В 1920 году Кения стала полноценной колонией, пишет Daily Mail. Разгневанные потерей земель своих предков и отсутствием политических прав коренных народов, Мау-Мау начали агрессивное восстание против британцев в 1952 году. Оно продолжалось до 1960 года и сейчас рассматривается в Кении как один из самых значительных шагов на пути освобождения страны от британского правления.
Официально за этот период было убито 11 000 кенийцев. Но по оценкам Комиссии по правам человека Кении, всего более 90 000 жителей Мау-Мау были казнены, подвергнуты пыткам или искалечены во время репрессий, а еще 160 000 содержались в лагерях, где они подвергались жестоким пыткам, сексуальному насилию, недоеданию и избиениям.
В 2013 году британское правительство сделало историческое заявление о искреннем сожалении по поводу нарушений, совершенных во время чрезвычайной ситуации, и выплатило 19,9 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации примерно 5200 кенийским заявителям.
Король Чарльз III станет первым членом королевской семьи, который публично признает вину Британии, однако к этому вопросу он планирует подойти с присущей ему дипломатичностью.
Напомним, ранее мы вспоминали забавные привычки короля Чарльза III.
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