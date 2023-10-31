Чарльз и Камилла отправились в Кению: как выглядит внутри самолет, в котором летели супруги

Это первый государственный визит в страну Содружества с тех пор, как Чарльз III стал монархом.

Король и королева летели на самолете RAF Voyager в Найроби. В Instagram королевской четы было опубликовало видео с самолета, и показано, чем занимается Чарльз по пути в страну, которая была особенной для его матери – покойной королевы Елизаветы II.

Королевские помощники заявили, что самолет вылетел из Великобритании, используя 40 процентов экологически чистого воздушного топлива по просьбе короля.

Их четырехдневная поездка от имени правительства Великобритании продлится с 31 октября по 3 ноября и призвана подчеркнуть теплые рабочие отношения, которые существуют с Кенией. В 1963 году Кения обрела независимость, тогда на троне пребывала королева Елизавета II, и в этой поездке ее сын Чарльз намерен заняться «болезненным» наследием колониализма.

Британское присутствие в Кении началось в 1895 году, когда белые поселенцы получили огромные участки богатых сельскохозяйственных угодий. В 1920 году Кения стала полноценной колонией, пишет Daily Mail. Разгневанные потерей земель своих предков и отсутствием политических прав коренных народов, Мау-Мау начали агрессивное восстание против британцев в 1952 году. Оно продолжалось до 1960 года и сейчас рассматривается в Кении как один из самых значительных шагов на пути освобождения страны от британского правления.

Король Чарльз и королева Камилла в Кении / Фото: Associated Press

Официально за этот период было убито 11 000 кенийцев. Но по оценкам Комиссии по правам человека Кении, всего более 90 000 жителей Мау-Мау были казнены, подвергнуты пыткам или искалечены во время репрессий, а еще 160 000 содержались в лагерях, где они подвергались жестоким пыткам, сексуальному насилию, недоеданию и избиениям.

В 2013 году британское правительство сделало историческое заявление о искреннем сожалении по поводу нарушений, совершенных во время чрезвычайной ситуации, и выплатило 19,9 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации примерно 5200 кенийским заявителям.

Король Чарльз c президентом Кении Уильямом Руто / Фото: Associated Press

Король Чарльз III станет первым членом королевской семьи, который публично признает вину Британии, однако к этому вопросу он планирует подойти с присущей ему дипломатичностью.

Король Чарльз и королева Камилла c президентом Кении Уильямом Руто и первой леди Рэйчел Руто / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали забавные привычки короля Чарльза III.

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