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Чарльз и Камилла побывали на съемочной площадке легендарного сериала BBC

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Чарльз и Камилла побывали на съемочной площадке легендарного сериала BBC

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз посетили съемочную площадку шоу «Жители Ист-Энда».

Это шоу является одним из самых известных в Британии. Оно выходит с 1985 года и показывает повседневную жизнь простых обитателей вымышленного округа Уолфорд в Ист-Энде, восточной части Лондона. 

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / © Getty Images
Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Телепродюсер Кейт Оутс и Крис Кленшоу показали Чарльзу и Камилле съемочную площадку. 

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / © Getty Images
Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Камилла, пообщалась с одним из актеров шоу Стивом Макфадденом. 

Также герцогиня Корнуольская, и принц Чарльз сделали групповой снимок с актерами и съемочной группой. 

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