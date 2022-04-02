Чарльз и Камилла побывали на съемочной площадке легендарного сериала BBC

Чарльз и Камилла побывали на съемочной площадке легендарного сериала BBC

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз посетили съемочную площадку шоу «Жители Ист-Энда».

Это шоу является одним из самых известных в Британии. Оно выходит с 1985 года и показывает повседневную жизнь простых обитателей вымышленного округа Уолфорд в Ист-Энде, восточной части Лондона.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Телепродюсер Кейт Оутс и Крис Кленшоу показали Чарльзу и Камилле съемочную площадку.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Камилла, пообщалась с одним из актеров шоу Стивом Макфадденом.

Также герцогиня Корнуольская, и принц Чарльз сделали групповой снимок с актерами и съемочной группой.

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