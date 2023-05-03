Чарльз и Камилла поделились эксклюзивным кадром: воспоминания королевы Елизаветы II о коронации ее отца

В преддверии коронации короля Чарльза III в соцсетях королевской семьи были опубликованы фотографии рукописных воспоминаний самой Елизаветы II, когда она была еще маленькой девочкой и присутствовала на коронации своего отца короля Георга VI.

Пока мир отсчитывает время до коронации короля Чарльза и королевы Камиллы 6 мая, королевская семья делится воспоминаниями о прошлых церемониях коронации. На днях в Твиттере были опубликованы рукописные заметки королевы Елизаветы о коронации ее отца - короля Георга VI - и матери Елизаветы Боуз-Лайон в 1937 году.

"Коронация, - написала Лилибет красным карандашом на листе бумаги. - 12 мая 1937 года".

"Маме и папе, в память об их коронации", — продолжила она, добавив: "От Лилибет".

While Prince Charles was too young to record his experiences of his mother’s Coronation, other members of The Royal Family have written their recollections of such events.



In 1937, a young Princess Elizabeth wrote an account of her parents’ Coronation:



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На другом изображении будущая королева Елизавета, чье 70-летнее правление было самым продолжительным в Соединенном Королевстве, поделилась личными подробностями коронации своего отца, пишет People.

"Мы не очень много сидели, так как были слишком взволнованы, - написала она карандашом. - Мы видели канадскую конную полицию в красных мундирах, и когда полицейский проехал на своем велосипеде, все зааплодировали!"

Позже в письме принцесса дала некоторое представление о том, как королевская семья проводит свои последние минуты дома перед коронацией, сосредоточившись на подробном описании пышных платьев каждого.

Коронация короля Георга VI, 12 мая 1937 года / Фото: Associated Press

"Теперь я попытаюсь дать вам описание наших платьев, - написала она. - Они были из белого шелка со старыми кремовыми кружевами и с маленькими золотыми бантиками по всей середине. У них были пышные рукава с одним маленьким бантиком в центре. Затем были мантии из пурпурного бархата с золотыми краями".

"Мы пошли в спальню мамы и обнаружили, что она надевает платье", — продолжила она, имея в виду королеву Елизавету, которая позже использовала титул королевы-матери, когда ее дочь взошла на престол.

King George V kept a diary throughout his life, writing on his Coronation day in 1911, “Today was indeed a great & memorable day in our lives & one which we can never forget, but it brought back to me many sad memories of 9 years ago when the beloved Parents were crowned.”



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"Папа был одет в белую рубашку, бриджи и чулки, а поверх этого на нем был малиновый атласный сюртук. Потом пришел паж и сказал, что ему пора спускаться, так что мы поцеловали маму, пожелали ей удачи и пошли вниз. Там мы пожелали доброго утра тете Алисе, тете Марине и тете Мэри, с которыми мы должны были ехать в аббатство", — продолжила она.

В другом месте будущая тогда королева Елизавета с детским удивлением наблюдала за церемонией, добавив, что, по ее мнению, само Вестминстерское аббатство одобрило нового монарха. "Я думала, что все это было очень, очень замечательно, и я ожидаю, что аббатство тоже. Арки и балки наверху были покрыты своего рода дымкой удивления, когда папа был коронован, или, по крайней мере, я так думала".

Коронация короля Георга VI / Фото: Getty Images

Также ранее королевская семья показывала милое фото юного принца Чарльза, который в 1953 году присутствовал на коронации своей матери Елизаветы II. Ему тогда было 4 года.

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