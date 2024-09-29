Чарльз и Камилла трогательно почтили память скончавшейся звезды "Гарри Поттера" - Мэгги Смит

Король Чарльз III и его супруга Камилла выразили свои соболезнования после новости о смерти британской актриса Мэгги Смит.
Она ушла из жизни в возрасте 89 лет и не дожила до своего 90-летнего юбилея всего несколько месяцев.
В королевском аккаунте в Instagram король и королева написали:
"Моя жена и я глубоко опечалены известием о смерти Дамы Мэгги Смит. Когда занавес опускается над национальным достоянием, мы присоединяемся ко всем людям во всем мире, вспоминая с самым нежным восхищением и любовью ее многочисленные, великолепные выступления и ее теплоту и остроумие, которые сияли, как на сцене так и за ее пределами", - написано в сообщении, которое было лично подписано Чарльзом.
A message of condolence from His Majesty The King following the passing of Dame Maggie Smith. pic.twitter.com/SiKw8EEHva— The Royal Family (@RoyalFamily) September 27, 2024
Звезда фильмов "Гарри Поттер", умерла 27 сентября в больнице, в окружении своей семьи.
Ранее мы вспоминали, какой красавицей она была в молодости, а также собрали для вас 10 лучших цитат Минервы МакГонагалл из "Гарри Поттера", которую сыграла Мэгги.
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