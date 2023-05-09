Чарльз и Камилла уехали в отпуск: где отдыхают после коронации король и королева

Праздничные выходные для британцев в честь коронации завершились. А вот король Чарльз и его супруга Камилла взяли отпуск, чтобы отдохнуть от насыщенной недели.

Королевская чета уединилась в своем поместье Сандрингем в Норфолке после напряженного уик-энда, посвященного коронации. Сообщается, что они взяли отпуск, чтобы отдохнуть и восстановиться после напряженных недель подготовки и прошедшей исторической коронации.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Скорее всего отпуск продлится до середины следующей недели. Так как известно, что королевский персонал уже начал готовить плотный график короля и королевы в преддверии летних каникул. Это включает в себя церемонию вручения Ордена Подвязки, который проходит в июне и посещения всей Великобритании.

Осенью также ожидается краткий заграничный государственный визит Чарльза и Камиллы, но куда пока что не сообщается. Возможно, это будет Франция, визит куда не состоялся в марте 2023 года в связи с протестами в стране.

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

Если вы пропустили коронацию Чарльза и Камиллы, загляните в наш фотоотчет. Это историческое событие было грандиозным.

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