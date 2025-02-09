Чарльз и Камилла в молодости: как выглядела монаршая чета

Король и его королева вместе 20 лет, а знакомы более 50 лет.

Этот редкий кадр принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз был сделан в 1979 году, когда она уже была замужем, а он только собирался жениться на Диане Спенсер.

Его Королевское Высочество принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз были замечены вместе в конце 1979 года перед его свадьбой с леди Дианой Спенсер. Похоже, кадр был сделан после игры в поло, так как принц одет в экипировку для игры. Камилла обожала поло и всегда приезжала поболеть за друга.

Принц Чарльз и Камилла, 1979 год / Фото: Getty Images

Напмоним, ранее мы собрали для вас фото и показали, как выглядела монаршая чета в молодости, когда их роман только начался. А завтра, 10 февраля, Чарльз и Камилла отпразднуют 20-ю годовщину со дня своей помолвки, которая произошла в 2005 году.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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