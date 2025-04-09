Чарльз и Камилла в Риме: дворец поделился милым видео

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

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По прибытии их приветствовали министр культуры страны Алессандро Джули и директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо, после чего они встретились с представителями общественности под выступление оркестра Уэльской гвардии и оркестра бригады Сассари — военного оркестра итальянской армии.

Про образ королевы Камиллы в этот день мы рассказывали ранее.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Также Букингемский дворец поделился в Instagram милым видео с визита.

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«Какое приветствие! Спасибо всем, кто пришел сегодня поприветствовать Их Величества в Риме», — говорится в сообщении.

Члены королевской семьи поднялись по лестнице на смотровую площадку Колизея, махая рукой толпе внизу и фотографируясь на фоне этой знаковой итальянской достопримечательности.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, сегодня пара отмечает двадцатую годовщину свадьбы, а мы собрали самые интересные факты об их знаменательном дне.

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Associated Press Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press Коронация короля Чарльза III / © Associated Press Коронация короля Чарльза III / © Associated Press Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press Пиппа Миддлтон / © Associated Press Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press