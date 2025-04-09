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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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203
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Чарльз и Камилла в Риме: дворец поделился милым видео

Во вторник король Чарльз и королева Камилла посетили Колизей во второй день своего государственного визита в Италию.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

По прибытии их приветствовали министр культуры страны Алессандро Джули и директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо, после чего они встретились с представителями общественности под выступление оркестра Уэльской гвардии и оркестра бригады Сассари — военного оркестра итальянской армии.

Про образ королевы Камиллы в этот день мы рассказывали ранее.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Также Букингемский дворец поделился в Instagram милым видео с визита.

«Какое приветствие! Спасибо всем, кто пришел сегодня поприветствовать Их Величества в Риме», — говорится в сообщении.

Члены королевской семьи поднялись по лестнице на смотровую площадку Колизея, махая рукой толпе внизу и фотографируясь на фоне этой знаковой итальянской достопримечательности.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, сегодня пара отмечает двадцатую годовщину свадьбы, а мы собрали самые интересные факты об их знаменательном дне.

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press

Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Пиппа Миддлтон / © Associated Press

Пиппа Миддлтон / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

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