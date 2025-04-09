Чарльз и Камилла в Риме: дворец поделился милым видео

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press
По прибытии их приветствовали министр культуры страны Алессандро Джули и директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо, после чего они встретились с представителями общественности под выступление оркестра Уэльской гвардии и оркестра бригады Сассари — военного оркестра итальянской армии.
Про
в этот день мы рассказывали ранее. образ королевы Камиллы
Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press
Также Букингемский дворец поделился в Instagram милым видео с визита.
«Какое приветствие! Спасибо всем, кто пришел сегодня поприветствовать Их Величества в Риме», — говорится в сообщении.
Члены королевской семьи поднялись по лестнице на смотровую площадку Колизея, махая рукой толпе внизу и фотографируясь на фоне этой знаковой итальянской достопримечательности.
Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press
Напомним, сегодня пара отмечает двадцатую годовщину свадьбы, а мы собрали самые интересные
. факты об их знаменательном дне
Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images
Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images
Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press
Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images
Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images
Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press
Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press
Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press
Принцесса Уэльская / © Associated Press
Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press
Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press
Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III / © Associated Press
Коронация короля Чарльза III / © Associated Press
Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press
Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press
Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press
Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press
Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press
Пиппа Миддлтон / © Associated Press
Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press
Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / © Associated Press