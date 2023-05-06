Чарльз и Камилла в золотой карете королевы Елизаветы II отправились в Букингемский дворец

Король Чарльз III и королева Камилла были коронованы на церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Королевская чета прибыла на карете Diamond Jubilee и зашла в аббатство на двухчасовую службу. Накануне в аббатство прибыли иностранные гости, члены королевской семьи и другие приглашенные на торжественное мероприятие.

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / Фото: Associated Press

Более 100 миллионов человек по всему миру собирались увидеть историческую первую коронацию британского монарха за 70 лет, а около 2 миллионов человек вышли на улицы Лондона, чтобы наблюдать за этим грандиозным событием.

Покинув стены Вестминстерского аббатства, король и королева сели в ту самую золотую карету Gold State Coach и отправились в Букингемский дворец. Именно в этой карете ехала в день своей коронации королева Елизавета II в 1953 году.

В исторической карете Чарльз и Камилла возглавили коронационное шествие, в котором участвовали принц и принцесса Уэльские и их трое детей, герцог и герцогиня Эдинбургские с детьми, герцог и герцогиня Глостерские.

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Герцог Эдинбургский в карете / Фото: Associated Press

О том, как прошла сама церемония коронации в Вестминстерском аббатстве мы вам рассказывали ранее.

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