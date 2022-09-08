Чарльз и Уильям срочно приехали в Балморал: здоровье королевы Елизаветы II вызывает опасения врачей

Срочные новости прилетели из Балморала, где находится королева Елизавета II. Врачи Ее Величества обеспокоены состояние ее здоровья, а в замок Балморал приехали принц Чарльз с женой Камиллой и принц Уильям.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца, врачи держат 96-летнего монарха под медицинским наблюдением и информируют ее нового премьер-министра Лиз Трасс о происходящем.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Представитель королевской семьи заявил:

"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и находится в Балморале".

Ее новому премьер-министру Лиз Трасс за несколько минут до заявления вручили записку в палате общин, в которой ей сообщалось о развитии событий.

Госпожа Трасс заявила, что "вся страна будет глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца в обеденное время", добавив, что "мои мысли — и мысли людей по всему Соединенному Королевству — в это время с Ее Величеством Королевой и ее семьей".

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Напомним, вчера королева была вынуждена в последний момент отложить заседание Тайного совета по совету врачей. После напряженного дня во вторник, в течение которого она приветствовала Бориса Джонсона и Лиз Трасс в Балморале, а также выполняла другие легкие обязанности, 96-летнему монарху было рекомендовано отдохнуть.

А сегодня Букингемский дворец сообщил, что сегодня утром в Балморал были доставлены врачи. Буквально вчера вечером она должна была собрать Тайный совет, во время которого новый премьер-министр принес бы присягу в качестве первого лорда казначейства, а министры кабинета были бы приведены к присяге и назначены тайными советниками.

Отметим, во время аудиенции с Лиз Трасс во вторник Ее Величество выглядела хорошо и улыбалась.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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