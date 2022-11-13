Чарльз и Уильям возложили венки, а Камилла и Кейт смотрели с балкона: в Лондоне прошла церемония памяти

Сегодня члены британской королевской семьи посетили воскресную церемонию памяти возле Кенотафа на Уайтхолле в Лондоне.

Пока король Чарльз III и принц Уильям возлагали венки, остальные члены королевской семьи наблюдали за происходящим с балкона Министерства иностранных дел по делам Содружества и развития.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Риши Сунак / Фото: Associated Press

Король Чарльз был переполнен эмоциями в этот день, это впервые он принимает участие в первой поминальной службе без своей матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась несколько месяцев назад.

Жена Чарльза, королева-консорт Камилла и принцесса Кейт наблюдали за происходящим с балкона. Именно на этом балконе публика всегда видела и королеву Елизавету II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Принцесса Кэтрин / Фото: Associated Press

Камилла и Кэтрин / Фото: Associated Press

В последние годы Чарльз исполнял роль принца Уэльского от имени королевы, но в этом году, когда началась двухминутная тишина, он предстал перед Кенотафом в роли главы государства. Король возглавил королевскую процессию, а за ней следовали королевская принцесса Анна, принц Уильям и принц Эдвард – все работающие члены королевской семьи.

Борис Джонсон и Риши Сунак / Фото: Associated Press

На мероприятии присутствовал также новоиспеченный премьер-министр Риши Сунак, он также возложил венок, а его супруга Акшата Мурти наблюдала за происходящим с балкона.

Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Также на мероприятии присутствовали бывшие премьер-министры – Лиз Трасс, Борис Джонсон и Тереза Мэй.

Лиз Трасс и Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Церемония памяти возле Кенотафа / Фото: Associated Press

Лиз Трасс, Борис Джонсон и Тереза Мэй / Фото: Associated Press

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