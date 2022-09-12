Чарльз III едва сдерживал слезы, а Камилла была рядом: король и королева посетили Вестминстер-холл

Король Чарльз III и его супруга королева-консорт Камилла посетили Вестминстер-холл, где собрались обе палаты парламента, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III едва сдерживал слезы, когда звучал гимн "Боже, храни короля". Его Величество впервые обратился к депутатам и коллегам, сказав им, что "чувствует тяжесть истории" на своих плечах после того, как они отдали дань уважения его "любимой матери" Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

В своей исторической речи король поклялся следовать самоотверженному долгу королевы, Его Величество также выглядел тронутым, когда лорд-спикер и спикер общины выразили свои соболезнования и сказали: "Как ни глубоко наше горе, мы знаем, что ваше горе еще глубже", пишет Daily Mail.

Чарльз сказал, что покойная королева "подала пример бескорыстного долга, которому, с Божьей помощью и вашими советами, я решил верно следовать".

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III поблагодарил сотни политиков и коллег, включая Лиз Трасс, сэра Кейра Стармера и Бориса Джонсона, за их дань уважения его матери королевы.

В своей короткой, пронзительной речи Чарльз процитировал Шекспира, отдавая дань уважения своей любимой матери, когда он впервые с тех пор, как стал монархом, обратился к парламенту, сказав о королеве:

"Как сказал Шекспир о прежней королеве Елизавете, она была образцом всем живущим князьям".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Стоя перед вами сегодня, я не могу не чувствовать тяжесть истории, которая нас окружает и напоминает нам о жизненно важных парламентских традициях, которым члены обеих палат посвящают себя с такой личной приверженностью, на благо нас всех. Я глубоко благодарен за послания соболезнований, которые так трогательно охватывают то, что значила для всех нас покойная государыня, любимая мать", - сказал король.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла, супруга Чарльза была в этот момент вместе с ним. Она сидела рядом, в черном платье, с идеальной укладкой и с жемчужным колье на шее. Сидела Камилла в королевской позе, так, как всегда, сидела на публике Ее Величество Елизавета II.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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