Чарльз не хотел второго сына: в прессе появилась шокирующая история о принце Гарри

Принцесса Диана записывала все, что происходило с ней в ее жизни в свой дневник. Сейчас некоторые ее заметки становятся достоянием общественности.

В одной из них сообщалось, что когда ее муж Чарльз узнал, что она беременна вторым ребенком и, что это будет мальчик, то разочаровался, так как желал, чтобы у него была дочь. Аудиозапись этого разговора была записана Дианой в 1990-х годах для ее биографа Эндрю Мортона, опубликовавшего книгу "Диана: ее правдивая история". А после рождения Гарри принц Чарльз пошутил над своей женой Дианой, вот только шутка эта звучала обидно.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день выписки из роддома с сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

Эти откровения будут показаны в предстоящем документальном фильме, который станет продолжением документального фильма 2017 года "Диана: Своими словами".

Том Дженнингс, продюсер, сказал ABC, что "люди были потрясены", когда вышел первый фильм, поскольку они "не слышали, чтобы Диана говорила так" раньше, пишет express. Записи, которые будут показаны в документальном фильме в 2024 году, были выпущены в США и также показывают, как Диана обсуждает своего мужа и сыновей.

В другом фрагменте Диана называет свою свадьбу с Чарльзом в июле 1981 года, когда ей было 20 лет, "смехотворной". Она сказала: "Он был взрослым. А вот Диана, воспитательница детского сада. Я имею в виду, что все это было смешно".

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

В более менее счастливом браке супруги прожили пять лет. А через пятнадцать официально развелись. Принц Гарри утверждает, что не получил должной поддержки от королевской семьи после того, как его мать погибла в автокатастрофе в 1997 году.

Принцесса Диана и принц Чпрльз / Фото: Getty Images

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