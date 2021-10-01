Чарльз пил коктейли, а Камилла посетила военных: королевская чета находится с визитом в Шотландии

Чарльз пил коктейли, а Камилла посетила военных: королевская чета находится с визитом в Шотландии

Принц Чарльз прибыл в Шотландию в компании своей супруги Камиллы.

Сегодня Чарльз вместе с матерью королевой Елизаветой II в поместье Балморал приветствовали школьников местной школы, в компании которых высадили несколько молодых саженцев медного бука в рамках инициативы "Платиновый юбилей", который Елизавета II будет праздновать в 2022 году.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

После этого принц Уэльский с герцогиней Корнуольской отправился в Королевский ботанический сад Эдинбурга, чтобы отметить его 350-летие.

Там супруги также высаживали деревья, фотографы запечатлели, как принц помогал Камилле придерживать большую железную лейку с водой, пока она одной рукой держала зонт. Герцогиня была одета в любимое изумрудное пальто, замшевые сапоги и черные кожаные перчатки.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

Также читайте В голубом платье и с безупречной укладкой: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на лондонской премьере фильма о Бонде

После этого королевская чета, которая в Шотландии имеет титулы герцога и герцогини Ротсейских, разъехалась по разным мероприятиям. Чарльз посетил заведение Johnnie Walker Princes Street, где гости могут наслаждаться коктейлями мирового класса с потрясающим видом на Эдинбургский замок. Принцу Уэльскому здесь приготовили специальный коктейль, который называется "Герцог Ротсейский". И, судя по довольному виду Чарльза, ему напиток очень понравился.

Принц Чарльз / Getty Images

А пока принц дегустировал коктейли, герцогиня Корнуольская посетила 3-й стрелковый батальона в Эдинбурге. Камиллу здесь алкоголем не угощали, она была запечатлена с любимой сумкой от DeMellier London в руках и с красивой брошью на груди.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Читайте также: Что пьет королева Елизавета II: назван любимый алкогольный напиток монарха

Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в графства Девон и Корнуолл (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку