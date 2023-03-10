Король Чарльз расщедрился: у Софи Уэссекской теперь тоже новый титул

Младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принц Эдвард сегодня отмечает 59-летие. В свой день рождения от получил титул герцога Эдинбургского от короля Чарльза III. Титул, который когда-то принадлежал их отцу Филиппу.

Изменение титула Эдварда затронет и других членов семьи принца. В частности его жена Софи, которая ранее носила титул графини Уэссекской теперь будет носить титул герцогини Эдинбургской. А их сын Джеймс получивший титул виконта Северна в соответствии с графством Эдварда теперь станет новым графом Уэссекским.

Дочь пары леди Луиза Виндзор не будет затронута этими изменениями, но, поскольку она родилась внучкой суверена, покойной королевы Елизаветы II , считается, что она по-прежнему имеет право начать использовать королевский титул Ее Королевского Высочества принцессы Луизы, если она того пожелает.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Associated Press

Также недавно мы рассказывали, что король Чарльз III дал титулы принца и принцессы детям Меган Маркл и принца Гарри. Теперь их именуют принц Арчи Сассекский и принцесса Лилибет Сассекская.

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