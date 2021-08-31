Чарльз Спенсер опубликовал трогательный пост о своей сестре - принцессе Диане

Брат принцессы Дианы – Чарльз Спенсер – единственный из членов ее семьи, кто публично скорбит в этот день.

Граф Спенсер поделился трогательной фотографией у себя в Instagram, когда чтобы отметить годовщину смерти принцессы Дианы сегодня, 31 августа 2021 года.

Он показал фото приспущенного флага в их семейной доме Althorp House, в знак уважения к его покойной сестре. А в подписи написал:

"Печально, что Дианы здесь нет, чтобы насладиться своими великолепными внуками "

Подписчики Чарльза Спенсера в комментариях писали, что посылают ему и его семье в этот день много любви и поддержки. Принцессы Дианы не стало 24 года назад, но память о ней живет в сердцах многих до сих пор.

Напомним, Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Ее сыновьям принцам Уильяму и Гарри тогда было 15 и 12 лет – трудный подростковый период, который братья прожили каждый по-своему.

Чарльз Спенсер на похоронах принцессы Дианы, а также сыновья Дианы, принц Филипп и принц Чарльз / Getty Images

Похороны Дианы состоялись 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве, на которых присутствовали члены королевской семьи и ряд известных людей. Чарльз произнес трогательную хвалебную речь на службе, в то время как тысячи людей выстроились вдоль улиц, чтобы засвидетельствовать свое почтение принцессе Уэльской. Последнее пристанище принцессы Дианы находится на территории парка Олторп в Нортгемптоне. Принц Гарри, младший сын принцессы, назвал свою дочь в честь бабушки Елизаветы и мамы Дианы – Лилибет Диана. А принц Уильям назвал свою дочь Шарлотта Элизабет Диана, также отдав дань уважения матери.

Принцесса Диана / Getty Images

1 июля братья присутствовали на открытии статуи принцессы Уэльский в день ее 60-летнего юбилея. Сегодня эту статую в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца мог посмотреть любой желающий.

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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