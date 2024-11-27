Чарльз Спенсер рассказал о своем новом романе: с кем встречается брат принцессы Дианы

Чарльз рассказал о романе с женщиной на 18 лет моложе его и заявил, что ему не нужно притворятся. Граф Спенсер и норвежский архитектор доктор Кэт Джармен дали самое красноречивое интервью о своих отношениях на фоне развода Чарльза с графиней Карен Спенсер.

В новом интервью изданию The Mail on Sunday, пара впервые рассказала о своей совместной истории любви.

Чарльз Спенсер и его новая возлюбленная Кэт Джармен / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

"Я слишком стар для сердечек и цветов, но лучший способ описать это так: с Кэт я могу быть самим собой. Она знает, кто я. Кто я на самом деле. Мне не нужно притворяться тем, кем я не являюсь. И она пробуждает во мне лучшее",- сказал Чарльз. На вопрос, стало ли это для него чем-то новым в отношениях, он ответил: "Да".

Они познакомились в 2021 году после того, как она приехала в Элторп-хаус (родовое поместье семьи Спенсеров в Нортгемптоншире) для археологического исследования. Позже они запустили исторический подкаст The Rabbit Hole Detectives и выпустили книгу с таким же названием.

"Дело в том, что я на 18 лет старше Кэт. Я никогда не был с намного моложе себя. Я даже не думал о романе. Я был в браке. Это просто не было возможно", — сказал Чарльз изданию, когда они с Кэт были на литературном фестивале в Исландии, чтобы представить свою новую книгу. "Я никогда не пытался навязать Кэт что-то. Она очень осмотрительная, очень эмоционально зрелая. С ней я не притворяюсь тем, кем я не являюсь. Она точно знает, кто я — и кем я не являюсь. Очень приятно быть с тем, кто хочет что-то делать", — продолжил он. "Возьмем, к примеру, сегодняшний день. Мы могли бы приехать на этот фестиваль и просто остаться в отеле, но мы проснулись сегодня утром и собирались посмотреть лагуну. Очень приятно найти кого-то динамичного и заинтересованного".

Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, в июне 2024 года Чарльз и его жена Карен объявили, что разводятся после почти 13 лет брака. Сообщается, что он нанял того же адвоката, что и король Чарльз, когда разводился с принцессой Дианой (сестрой Чарльза Спенсера).

Чарльз Спенсер с третьей женой Карен Вильнев / Фото: Associated Press

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