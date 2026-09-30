Чарльз Спенсер выступил с сенсационным заявлением в адрес принца Гарри

Чарльз Спенсер и принц Гарри / © Associated Press

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Чарльз Спенсер заявил, что никто, кроме его жены и издателей, не знал, что он пишет мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра».

В интервью утренней программе CBS граф сказал:

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«Я никому из семьи ничего не рассказывал до самого момента, когда это стало достоянием общественности. Я не хотел, чтобы кто-либо подумал, особенно Гарри, которому, как известно, пришлось у меня остановиться летом, что он каким-либо образом был причастен к этому», - пишет express.

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Джейн Спенсер, принц Гарри и граф Чарльз Спенсер / © Getty Images

Граф добавил: «Для меня было важно, чтобы они не были причастны».

В следующем году исполнится 30 лет со дня смерти принцессы Дианы. Принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Спенсер сказал, что надеется, что книга "прославит Диану".

«Я хотел, чтобы люди поняли, что она была действительно замечательным человеком, который изо всех сил старался прожить жизнь, и, к сожалению, жизнь оказалась ужасно короткой», — добавил он.

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Однако книга вызвала споры, поскольку в ней содержатся утверждения графа Спенсера о том, что король Чарльз после ее смерти сказал: «Будьте уверены, мы скоро о ней забудем».

В ответ Букингемский дворец сделал заявление, предположив, что брат Дианы неправильно помнил события.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

В заявлении говорилось: «Боль братской скорби может затуманить разум, повлиять на суждение и окрасить память таким образом, который другие не замечают».

Смерть принцессы Дианы стала шоком для всего мира, миллионы людей по всему миру следили за ее похоронами.

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Спенсер сказал, что решил написать мемуары около года назад, после того как ему предложили принять участие в других проектах, посвященных принцессе Диане.

Тем временем, принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о своей матери к годовщине трагедии, хотя официального подтверждения этому пока нет.

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