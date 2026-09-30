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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Чарльз Спенсер выступил с сенсационным заявлением в адрес принца Гарри

Граф Спенсер рассказал, что до публикации своей скандальной новой книги он не общался ни с одним членом королевской семьи, включая принца Гарри.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Чарльз Спенсер и принц Гарри

Чарльз Спенсер и принц Гарри / © Associated Press

Чарльз Спенсер заявил, что никто, кроме его жены и издателей, не знал, что он пишет мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра».

В интервью утренней программе CBS граф сказал:

«Я никому из семьи ничего не рассказывал до самого момента, когда это стало достоянием общественности. Я не хотел, чтобы кто-либо подумал, особенно Гарри, которому, как известно, пришлось у меня остановиться летом, что он каким-либо образом был причастен к этому», - пишет express.

Джейн Спенсер, принц Гарри и граф Чарльз Спенсер / © Getty Images

Джейн Спенсер, принц Гарри и граф Чарльз Спенсер / © Getty Images

Граф добавил: «Для меня было важно, чтобы они не были причастны».

В следующем году исполнится 30 лет со дня смерти принцессы Дианы. Принцесса трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Спенсер сказал, что надеется, что книга "прославит Диану".

«Я хотел, чтобы люди поняли, что она была действительно замечательным человеком, который изо всех сил старался прожить жизнь, и, к сожалению, жизнь оказалась ужасно короткой», — добавил он.

Однако книга вызвала споры, поскольку в ней содержатся утверждения графа Спенсера о том, что король Чарльз после ее смерти сказал: «Будьте уверены, мы скоро о ней забудем».

В ответ Букингемский дворец сделал заявление, предположив, что брат Дианы неправильно помнил события.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

В заявлении говорилось: «Боль братской скорби может затуманить разум, повлиять на суждение и окрасить память таким образом, который другие не замечают».

Смерть принцессы Дианы стала шоком для всего мира, миллионы людей по всему миру следили за ее похоронами.

Спенсер сказал, что решил написать мемуары около года назад, после того как ему предложили принять участие в других проектах, посвященных принцессе Диане.

Тем временем, принц Гарри ведет переговоры о создании документального фильма о своей матери к годовщине трагедии, хотя официального подтверждения этому пока нет.

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