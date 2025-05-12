Чарльз тут бессилен: почему король не может забрать титулы у Меган и Гарри

Гарри и Меган / © Getty Images

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Оставив британскую семью, они смогли сохранить свои королевские титулы — герцога и герцогини Сассекских, хотя публично и в коммерческих целях больше не могут использовать свои титулы Их Королевских Высочеств.

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

А вот титул герцога и герцогини Сассекских был подарен паре в качестве личного подарка королевой Елизаветой II в день их свадьбы в мае 2019 года. Хотя королевская семья не проявляла никаких амбиций отобрать у Гарри и Меган титул Сассекских, королевские поклонники часто призывали к этому в ряде случаев, когда пара негативно отзывалась о королевской семье. Однако король Чарльз, несмотря на то, что он монарх, бессилен отобрать у сына и невестки титул Сассекских по той причине, что даровала его королева Елизавета II.

Королева Елизавета II с принцем Гарри и Меган Маркл на балконе Букингемского дворца / © Associated Press

Герцогский титул был личным подарком покойной королевы и для его получения требовалось законодательное решение посредством акта парламента.

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Королевский эксперт Ингрид Сьюард в интервью The Royal Beat заявила: «Поскольку Гарри является принцем по рождению, он все равно будет иметь право использовать титул принца, даже если у него отнимут титул Сассекского. Я не думаю, что с титулами что-то случится, потому что, если они потеряют свои титулы, Гарри все равно останется принцем по крови, а Меган вместо герцогини Сассекской станет принцессой Генри. Это действительно собьет с толку американцев. Я думаю, вероятно, лучше просто оставить это, потому что это выглядит нехорошо и ненужно. Я думаю, что лучше всего оставить их, игнорировать и позволить им жить дальше — именно этим на самом деле и занимаются дворец и королевская семья», цитирует ее слова express.co.uk.

Меган и Гарри / © Associated Press

Напомним, в недавнем интервью BBC принц Гарри в отчаянии рассказал, что его отец Чарльз не хочет с ним общаться даже по телефону, но принц не против помириться.