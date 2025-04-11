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Чарльз в черном костюме, а Камилла в платье и с жемчугом на шее: королевская чета встретилась с Папой Римским
Король Чарльз и королева Камилла встретились в частном порядке с Папой Франциском в Casa Santa Marta в Ватикане.
Известно, что встреча короля Великобритании и Папой Франциском проходила в течении двадцати минут хотя ранее сообщалось, что король и королева отменили визит на фоне плохого здоровья Папы.
Королевская чета одета в черное, как того требует протокол встречи с понтификом. Чарльз в черном классическом костюме и белой рубашке, а также с черным галстуком, а Камилла в черном платье, на шее у нее был жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой из ее личной коллекции, а на платье пришпилена парная бриллиантовая брошь с листьев плюща.
Король и королева уже покинули Италию. Отправляясь на борт авиалайнера, Камилла облачилась в молочно-белое платье от Anna Valentine и туфли от Chanel, а Чарльз — в светло-серый костюм и красный галстук в принт.