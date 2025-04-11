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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Чарльз в черном костюме, а Камилла в платье и с жемчугом на шее: королевская чета встретилась с Папой Римским

Король Чарльз и королева Камилла встретились в частном порядке с Папой Франциском в Casa Santa Marta в Ватикане.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла с Папой Римским

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Римским / © Getty Images

Известно, что встреча короля Великобритании и Папой Франциском проходила в течении двадцати минут хотя ранее сообщалось, что король и королева отменили визит на фоне плохого здоровья Папы.

Королевская чета одета в черное, как того требует протокол встречи с понтификом. Чарльз в черном классическом костюме и белой рубашке, а также с черным галстуком, а Камилла в черном платье, на шее у нее был жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой из ее личной коллекции, а на платье пришпилена парная бриллиантовая брошь с листьев плюща.

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Римским / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла с Папой Римским / © Getty Images

Король и королева уже покинули Италию. Отправляясь на борт авиалайнера, Камилла облачилась в молочно-белое платье от Anna Valentine и туфли от Chanel, а Чарльз — в светло-серый костюм и красный галстук в принт.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла в Италии / © Associated Press

Королева Камилла в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Италии / © Associated Press

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