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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Чарльз в форме деда, а Камилла — в синем пальто: королевская чета на мероприятии в Лондоне

Король Чарльз III и королева Камилла возглавляли празднование 80-й годовщины Дня победы сегодня на мероприятиях в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Ее Величество королева облачилась в этот день в шерстяное креповое пальто от Fiona Claire, которое носила с соответствующей шляпой и брошью 12- го Королевского уланского полка, полка ее покойного отца.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Камилла также дополнила образ жемчужным ожерельем на шее и серьгами с бриллиантами и сапфирами. У нее была фирменная укладка и макияж на лице.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз был одет в военно-морскую форму № 1 без медалей и наград, в которой его дед, король Георг VI, появился на балконе Букингемского дворца в День Победы в 1945 году.

Принцесса Елизавета, ее мать Елизавета, король Георг VI и принцесса Маргарет, 8 мая 1945 год / © Getty Images

Принцесса Елизавета, ее мать Елизавета, король Георг VI и принцесса Маргарет, 8 мая 1945 год / © Getty Images

Военная процессия началась в 12:00 на Парламентской площади в Лондоне, прошла по Уайтхоллу и Мэллу и завершилась у Мемориала королевы Виктории. Шествие стало впечатляющим зрелищем с участием полков Дворцовой дивизии и Королевской конной артиллерии.

Британская королевская семья

Британская королевская семья

В воздушном параде также принимали участие «Красные стрелы», которые, пролетая над центром Лондона, оставили за собой следы красного, белого и синего цветов.

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