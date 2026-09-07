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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Чарльз в килте, а Камилла в любимом жакете: королевская чета посетила Игры Бремара

Король Чарльз и королева Камилла в выходные присутствовали на фестивале Braemar Gathering 2026 в Шотландии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Игры Бремара — это старейшие и самые престижные традиционные спортивные соревнования в Шотландии, которые ежегодно проходят в первую субботу сентября в деревне Бремар. Мероприятие является одним из любимых выходов короля и королевы в Шотландии и включает в себя традиционные мероприятия, такие как шотландские танцы, конкурсы волынщиков и парады оркестров.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король, одетый в клетчатый килт из тартана, был в хорошем настроении на Играх, смеясь вместе с королевой Камиллой, одетой в короткий зеленый жакет и красную клетчатую юбку, а также шляпу-таблетку с пером.

Чарльз III — большой поклонник этого события, и его часто можно увидеть смеющимся на трибунах. Еще до того, как стать монархом, Чарльз посещал Игры со своими королевскими родственниками.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что сестра королевы Камиллы оказалась замешана в скандале и втянула в него короля Чарльза.

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