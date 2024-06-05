Чарльз в костюме, а Камилла - в розовом пальто: королевская чета посетила памятное мероприятие в Портсмуте

День, который изменил ход Второй мировой войны, – 6 июня 1944 года. "День Д", Операция "Оверлорд" или "Нормандская операция" - это стратегическая операция западных союзников по антигитлеровской коалиции, по высадке войск в Нормандии (во Франции), начавшаяся рано утром 6 июня 1944 года и закончившаяся 25 августа 1944 года, после чего союзники пересекли реку Сену, освободили Париж и продолжили наступление к французско-германской границе.

Принц Уильям, король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

В этом году отмечается 80-я годовщина этих событий. Открытие второго фронта на берегу оккупированной Франции обрекло Гитлера на поражение. "День Д" знаменует собой величайшее морское вторжение в истории и подвиг, который помог завершить Вторую мировую войну.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Короля Чарльза и королеву Камиллу встретили овациями и аплодисментами, когда они прибыли сегодня утром на торжественное мероприятие. 75-летний монарх произнес трогательную речь, отдав дань уважения ветеранам.

"Истории о мужестве, стойкости и солидарности, которые мы слышали сегодня и на протяжении всей нашей жизни, не могут не тронуть нас, вдохновить нас и напомнить нам о том, чем мы обязаны этому великому поколению военного времени. Сегодня мы собрались вместе, чтобы почтить память тех почти ста шестидесяти тысяч солдат Великобритании, Содружества и союзников, которые 5 июня 1944 года собрались здесь и вдоль этих берегов, чтобы приступить к миссии, которая нанесет удар по этому миру, удар за свободу и будет записан как величайшая десантная операция в истории. Те, кто собрался здесь, в Портсмуте, никогда не забудут это зрелище. Это был, безусловно, самый большой военный флот, который когда-либо знал мир. Однако все знали, что возможны как победа, так и поражение, и никто не мог знать свою судьбу", - сказал в своей речи Чарльз.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Монарх надел в этот день черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук, а также носил орден "За заслуги", а его супруга Камилла была в нежно-розовом платье-пальто, шляпе-таблетке с цветочным декором и в молочных перчатках, а обута в светлые туфли-лодочки на каблуках. Королева дополнила свой образ жемчужными серьгами-висюльками, жемчужным колье из трех нитей с бриллиантовой застежкой и своим любимым браслетом Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ведущей мероприятия выступила дама Хелен Миррен. Она облачилась в цветочное макси-платье и черные туфли с застежками вокруг щиколотки и на невысоких каблуках.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Завтра королевская чета отправится в Нормандию, чтобы отметить это событие вместе с ветеранами. Принц Уильям также присутствует на сегодняшнем мероприятии и завтра отправится на мероприятие с королем и королевой.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

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