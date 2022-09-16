Чарльз в костюме, а Камилла – в жакете и юбке: король и королева приехали с визитом в Уэльс

Король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла посетили сегодня Уэльс. Это первая поездка короля в регион после восшествия на трон.

Сегодня 73-летний король Чарльз III встретился с политиками и официальными лицами в Кардиффе в рамках своего путешествия по всем британским народам в качестве нового монарха.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевская чета ранее посещала Шотландию и Северную Ирландию, другие страны, составляющие Соединенное Королевство, после смерти королевы Елизаветы II, которая скончалась неделю назад в Балморале.

Король Чарльз и королева Камилла посетили службу в соборе Святой Анны, в память о Ее Величестве королеве, а также принимали соболезнования в Сенедде, в Кардиффе, Уэльс. Король обратился к членам валлийского парламента на мероприятии памяти в Сенедде.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз сегодня был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черные туфли. А его супруга-королева в черном коротком жакете и юбке чуть выше колен.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

На ней лаконичные кожаные туфли-лодочки на минимальном каблуке и шляпа, под мышкой Камилла держит клатч, а в руках букет цветов. Камилла была с подвеской на шее, в жемчужных серьгах, макияж и прическа также были идеальными.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

В этот день королева-консорт отдала дань уважения народу Уэльса, надев копию броши лука-порея своей покойной свекрови Елизаветы II. Такую же копию броши носила и первая жена Чарльза – принцесса Диана, когда наблюдала за парадом Первого батальона валлийской гвардии в Лондоне в 1990 году, когда британская королева Елизавета представила полку новые цвета.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Читайте также: