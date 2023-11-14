Чарльз в любимом пальто, а Камилла - в костюме: король и королева появились на публике в день рождения монарха

Вместе с супругой Камиллой монарх посетил сегодня запуск Коронационного продовольственного проекта. Король и королева совершили визит в Южно-Оксфордширский продовольственный и образовательный альянс, центр распределения излишков продовольствия в Дидкоте.

В свой 75-й день рождения король запустил проект Coronation Food Project, целью которого является минимизация пищевых отходов и одновременное оказание помощи людям по всей Великобритании.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Королева в зеленом жакете и юбке, а также белой блузке с рюшами, в черных кожаных перчатках и в высоких кожаных сапогах на каблуках. Чарльз надел свое любимое пальто верблюжьего цвета, которое носит уже много лет. А под ним был светло-серый костюм, нежно-розовая рубашка и синий галстук с принтом. Монарх часто носит это пальто и как-то даже публично объяснял свою позицию.

"Я из тех людей, которые ненавидят что-либо выбрасывать. Следовательно, я бы предпочел, чтобы эти вещи поддерживались, даже при необходимости чинились, чем отказываться от них. Трудность в том, что с возрастом вы склонны менять форму, и это не так просто влезть в одежду. Я не выношу никаких отходов, в том числе пищевых отходов, я бы предпочел найти им другое применение", — объяснил однажды свою позицию Чарльз британскому Vogue.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король сегодня пребывает в отличном настроении. Вечером монарх соберется с семьей и другими гостями на торжественном приеме в Букингемском дворце.

Напомним, дворец поделился в день рождения короля интересной подборкой архивных фотографий.

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