Чарльз в новых очках, а Камилла в старом платье: королевская чета на цветочной выставке

Ее Величество королева приехала на мероприятие в одном из своих любимых платьев-рубашек от дизайнера Фионы Клэр. Образ Камилла дополнила бежевыми туфлями на невысоких каблуках от Sole Bliss, золотой цепочкой на шее с подвеской от Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и своим любимым браслетом Van Cleef and Arpels Vintage Alhambra из желтого золота с агатом и надела часы Cartier.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Макияж и укладка королевы были классическими, а в ушах - жемчужные серьги-клипсы.

74-летний король Чарльз надел песочный костюм, к которому подобрал светлую рубашку и галстук в цятку, а также надел новые солнцезащитные очки. В них монарха мы еще не видели на публике.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам забавное детское фото королевы Камиллы и то, какую прическу она носила в юные годы. Стоит отметить, что с тех пор мало что поменялось.

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