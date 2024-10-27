Чарльз в песочном костюме, а Камилла в тунике и белых брюках: королевская чета поделилась фото по итогам тура

Король Чарльз и королева Камилла поделились официальным портретным фото в честь завершения их королевского тура в Австралию и Самоа.

На фото монарх позирует в песочном брючном костюме, полосатой рубашке и галстуке в принт, у него в нагрудном кармане платок, а туфли из лаковой кожи идеально начищены. Его жена Камилла одета в белую тунику с вышивкой, белые брюки и обута в туфли на танкетке. У королевы безупречная укладка, макияж на лице, в ушах серьги-висюльки с бирюзой и бриллиантами, а на шее любимые подвески Kiki McDonough и пластинчатая с инициалами ее внуков.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

"Поскольку наши визиты в Австралию и Самоа подходят к концу, мы с женой хотели бы поблагодарить обе страны за самый теплый прием и за бесчисленные приятные воспоминания, которые мы сохраним в своих сердцах на долгие годы.

Даже когда мы находимся далеко друг от друга, многочисленные тесные связи, объединяющие нас по всему миру и через нашу семью Содружества, возобновились и останутся такими же глубокими, как и долговечными. Чарльз Р. и Камилла Р", - гласит сообщение.

Напомним, ранее мы показывали, как королева Камилла растрогалась до слез на церемонии прощания.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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