Чарльз в сером костюме, а Камилла в синем платье: королевская чета на мероприятии в Букингемском дворце

1 мая в Букингемском дворце 75-летнему королю и 76-летней королеве вручили коронационный свиток — официальный протокол церемонии коронации, состоявшейся 6 мая 2023 года.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Секретарь королевской канцелярии Антония Ромео представила запись королевской чете. Король Чарльз и королева Камилла также встретились с геральдическим художником Тимоти Ноадом и каллиграфом Стефани Гилл, чтобы узнать об их роли в создании коронационного свитка.

Перед отъездом король Чарльз и королева Камилла присоединились к историкам из Национального архива, чтобы просмотреть исторические списки коронаций, в том числе короля Эдуарда II, короля Вильгельма III и королевы Марии II, королевы Виктории и королевы Елизаветы II, сообщает People.

Чарльз прибыл в Букингемский дворец в светло-сером костюме, белой рубашке в полоску и синем галстуке в принт, а его супруга Камилла надела синее платье от любимого дизайнера Anna Valentine, жемчужные серьги и прикрепила на грудь брошь-бабочку. У королевы была ее фирменная укладка и легкий макияж на лице.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе король Чарльз с разрешения своих врачей вернулся к исполнению своих королевских обязанностей и вместе с женой посетил онкологический центр Макмиллан при больнице Университетского колледжа Лондона, где пообщался с пациентами, также как и он проходящим лечение.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

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