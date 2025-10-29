ТСН в социальных сетях

Чарльз в синем костюме, а Камилла в изумрудном: монаршая чета посетила храм в Лондоне

Король Чарльз появился сегодня на новом публичном мероприятии со своей супругой королевой Камиллой.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз королева Камилла

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Королевскую чету запечатлели по прибытии в храм BAPS Shri Swaminarayan Mandir (известный как «Храм Ниасдена») в Ниасдене, в Лондоне.

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла надела в этот раз изумрудный короткий жакет, под который надела белую блузку с рюшами и юбку в тон жакета. У нее была классическая укладка и макияж, в ушах сверкали серьги-висюльки, а на запястье любимый браслет Van Cleef & Arpels. Также Камилла обула высокие сапоги и в руках держала небольшую сумку.

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Также Камилла снята туфли и была босиком, как и король Чарльз. Монарх надел синий классический костюм в клетку, белую рубашку и синий галстук в принт. Монаршая чета сфотографировалась на красной дорожке на фоне красивого храма, а после посетила церемонию внутри.

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз королева Камилла / © Associated Press

Напомним, вчера Ее Величество королева присутствовала на выставке вязаных цветов в Уилтшире.

