Чарльз в синем костюме, а Камилла в изумрудном: монаршая чета посетила храм в Лондоне
Король Чарльз появился сегодня на новом публичном мероприятии со своей супругой королевой Камиллой.
Королевскую чету запечатлели по прибытии в храм BAPS Shri Swaminarayan Mandir (известный как «Храм Ниасдена») в Ниасдене, в Лондоне.
Королева Камилла надела в этот раз изумрудный короткий жакет, под который надела белую блузку с рюшами и юбку в тон жакета. У нее была классическая укладка и макияж, в ушах сверкали серьги-висюльки, а на запястье любимый браслет Van Cleef & Arpels. Также Камилла обула высокие сапоги и в руках держала небольшую сумку.
Также Камилла снята туфли и была босиком, как и король Чарльз. Монарх надел синий классический костюм в клетку, белую рубашку и синий галстук в принт. Монаршая чета сфотографировалась на красной дорожке на фоне красивого храма, а после посетила церемонию внутри.
Напомним, вчера Ее Величество королева присутствовала на выставке вязаных цветов в Уилтшире.