Чарльз в синем костюме, а Камилла в любимом платье: королевская чета посетила цветочную выставку

Король Чарльз и королева Камилла посетили выставку цветов в Челси, организованной Королевским садоводческим обществом в Лондоне.

Королевскую чету приветствовал на мероприятии президент Королевского садоводческого общества (RHS) Кейт Уид, после чего они совершили прогулку по садам и осмотрели экспозиции.

Король Чарльз и королева Камилла на выставке цветов в Челси / Фото: Associated Press

Во время визита королева Камилла позировала с необычной парой: плетеными статуями ее собак Блубелл и Бет. Джек-рассел-терьеры, из приюта для собак и кошек Баттерси, сопровождали ее на королевских прогулках, появлялись на официальных портретах и ​​даже были вышиты на коронационном платье королевы Камиллы.

Королева Камилла на выставке цветов в Челси / Фото: Associated Press

На выставку Камилла приехала в платье-рубашке с принтом павлиньих перьев, с плетеной сумкой в руках и изумрудным платком. Обута Ее Величество была в бежевые туфли на каблуках. Образ Камилла дополнила любимыми подвесками от Kiki McDonough из желтого золота с голубым топазом и бриллиантами и второй подвеской с инициалами ее правнуков. А на ее запястье был ее любимый браслет Van Cleef & Arpels и несколько других золотых браслетов.

Королева Камилла на выставке цветов в Челси / Фото: Associated Press

Король Чарльз также выглядел отлично и был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в принт.

Король Чарльз и королева Камилла на выставке цветов в Челси / Фото: Associated Press

Члены королевской семьи являются постоянными посетителями ежегодной выставки цветов в Челси, которая была основана в 1913 году и стала одной из величайших в мире выставок передового опыта в области садоводства.

Королева Камилла на выставке цветов в Челси / Фото: Associated Press

В этом году также леди Амелия Виндзор – внучатая двоюродная племянница королевы Елизаветы II - приняла участие в своей первой выставке цветов в Челси.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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