Чарльз вел ее к алтарю: особенный момент со свадьбы Меган и Гарри завирусился в TikTok

Видео, на котором Меган Маркл идет к алтарю с королем Чарльзом, стало вирусным в TikTok после того, как стало известно, что у монарха найден рак.

Отец Меган Маркл тогда заболел и не смог прилететь на свадьбу дочери и повести ее к алтарю. Поэтому Меган обратилась с просьбой сделать это к отцу своего жениха Гарри – на тот момент принца Чарльза.

Меган Маркл и король Чарльз III в день свадьбы Гарри и Меган, май 2018 года / Фото: Getty Images

В видео показаны отрывки из документального фильма Netflix о Гарри и Меган, где герцогиня говорит об этой ситуации.

"Отец Гарри очень обаятельный. И я сказала ему: "Я потеряла из-за этого своего отца". Поэтому он, как мой тесть, был для меня очень важен. Я попросила его провести меня к алтарю, и он сказал "да"", - вспоминает Меган.

Затем принц Гарри поделился: "Мой отец помог нам выбрать оркестр, и это имело решающее значение".

Напомним, когда стало известно о том, что у Чарльза рак, его младший сын Гарри в тот же миг отправился в Лондон, чтобы увидеться с ним. Меган же не полетела с мужем.

Меган Маркл и король Чарльз III в день свадьбы Гарри и Меган, май 2018 года / Фото: Getty Images

Эксперты назвали это правильным решением, так как герцогиня не хотела быть в центре внимания в такой сложный момент. Но, не стоит забывать о том, что Сассекские сделали много не очень приятных заявлений о членах королевской семьи, в том числе и о короле Чарльзе.

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