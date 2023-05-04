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Чарльз во фраке, Камилла снова в синем платье: королевская чета устроила вечеринку в саду

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1848
Время на прочтение
2 мин
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Чарльз во фраке, Камилла снова в синем платье: королевская чета устроила вечеринку в саду

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

За несколько дней до коронации король Чарльз и королева Камилла организовали Garden Party – мероприятие проводится с 1860-х годов в садах Букингемского дворца.

В среду королевская чета открыла двери королевской резиденции в Лондоне тысячам гостей для первой вечеринки в саду за время правления короля Чарльза. Снимками с мероприятие поделились в Твиттере королевской семьи.

Камилла была одета в бело-голубое платье от Брюса Олдфилда и дополнила свой образ шляпой от британско-ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси.

Обута королева была в замшевые синие туфли от Eliot Zed, на руках у нее были черные кожаные перчатки. Из украшений она надела жемчужные серьги и чокеры из четырех нитей жемчуга с бриллиантовыми застежками, а также тонкую золотую цепочку. Очень красивой была прическа Камиллы, а макияж был выполнен в натуральных оттенках.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз был во фраке, серых полосатых брюках, жителе и белой рубашке в тонкую полоску. Монарх подобрал к образу галстук, который хорошо гармонировал с нарядом его супруги.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

На садовой вечеринке также присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские, а также герцог и герцогиня Глостерские.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1848
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