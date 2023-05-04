Чарльз во фраке, Камилла снова в синем платье: королевская чета устроила вечеринку в саду

За несколько дней до коронации король Чарльз и королева Камилла организовали Garden Party – мероприятие проводится с 1860-х годов в садах Букингемского дворца.
В среду королевская чета открыла двери королевской резиденции в Лондоне тысячам гостей для первой вечеринки в саду за время правления короля Чарльза. Снимками с мероприятие поделились в Твиттере королевской семьи.
Wonderful to welcome so many people to Buckingham Palace for the first of the 2023 Garden Parties!— The Royal Family (@RoyalFamily) May 3, 2023
https://t.co/TrVcskkQiZ pic.twitter.com/4UyyPeec9t
Камилла была одета в бело-голубое платье от Брюса Олдфилда и дополнила свой образ шляпой от британско-ирландского модельера-шляпника Филипа Трейси.
Обута королева была в замшевые синие туфли от Eliot Zed, на руках у нее были черные кожаные перчатки. Из украшений она надела жемчужные серьги и чокеры из четырех нитей жемчуга с бриллиантовыми застежками, а также тонкую золотую цепочку. Очень красивой была прическа Камиллы, а макияж был выполнен в натуральных оттенках.
Король Чарльз был во фраке, серых полосатых брюках, жителе и белой рубашке в тонкую полоску. Монарх подобрал к образу галстук, который хорошо гармонировал с нарядом его супруги.
На садовой вечеринке также присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские, а также герцог и герцогиня Глостерские.
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