Короля Чарльза и королеву Камиллу довели до слез на публичном мероприятии: что произошло

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Это произошло во время церемонии в Национальном мемориальном дендропарке в Стаффордшире, куда королевская чета приехала, чтобы возглавить нацию в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Капитан Явар Аббас, которому 105 лет, воспользовался моментом, чтобы похвалить короля Чарльза за то, что он посетил церемонию, посвященную 80-летию Дня Победы над Японией, на фоне его продолжающегося лечения от рака.

Чарльз и его жена Камилла были тронуты до слез во время момента, когда ветеран, победивший рак, выразил монарху свою признательность и поддержку.

Капитан Явар Аббас вышел на сцену в Национальном мемориальном дендрарии в Англии, где он извинился, а затем передал личное послание королю Чарльзу, сказав:

«Прежде чем я прочту отрывок, я приношу извинения за то, что ненадолго отклонился от сценария, чтобы отдать дань уважения моему храброму королю, — сказал Аббас, подняв руку в приветствии, — который находится здесь со своей любимой королевой, несмотря на то, что он проходит лечение от рака», цитирует слова ветерана журнал People.

В этот момент камера показала 76-летнего короля и 78-летнюю королеву Камиллу, которые явно были взволнованы, слушая церемонию. Также было видно, как королева во время церемонии вытирает слезы салфеткой. Прослезился и сам король.

На публичных мероприятиях Чарльз III уже неоднократно говорил, что динамика его лечения проходит положительно.

Сейчас королевская чета отправится в непродолжительный отпуск в Балморал, где проведет остаток лета и несколько осенних недель.