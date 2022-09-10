Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании

Чарльза III официально провозгласили новым королем Великобритании. Об этом сообщило BBC.

Это произошло во время исторической церемонии в тронном зале лондонского Сент-Джеймского дворца перед Советом престолонаследия, в который входят высокопоставленные парламентарии и госслужащие.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Чарльз III заявил о смерти своей матери – королевы Елизаветы II – и дал клятву сохранить церковь Шотландии. Он отдал честь покойной матери и с Библией в руках произнес клятву на верность Великобритании.

После этого он подписал клятву.

Фото: Associated Press

Прокламацию также подписали в порядке очередности: наследник престола – принц Уильям – новый принц Уэльский, супруга Чарльза III – королева-консорт Камилла, председатель Совета, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Далее гербовый король Ордена Подвязки зачитал первое и главное обращение с балкона над двором монастыря. Он объявил "трехкратное ура Его Величества Королю" трижды, и каждый раз королевская гвардия отвечала "Ура", поднимая над головой свои шапки.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Он также провозгласил "Боже, храни Короля". Государственные трубачи играли в этот момент королевский салют, после чего прозвучал государственный гимн.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Вторая прокламация будет зачитана на лестнице Королевской биржи в лондонском Сити, а затем в полдень — в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе.

К слову, коронация Чарльза III состоится позже.

Напомним, 8 сентября 96-летняя королева Елизавета II скончалась в Балморале. Ее старший сын – Чарльз – автоматически унаследовал престол после ее смерти.

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