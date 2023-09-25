Часто ее носит: как выглядит одна из любимых бриллиантовых брошей королевы Камиллы

Королева Камилла во время визита во Францию носила одну из своих любимых прямоугольных брошей. Что о ней известно, и почему она так часто носит именно ее?
Эту прямоугольную бриллиантовую брошь Камилла носила трижды с тех пор, как стала королевой. В 2022 году на Рождество Камилла сочетала брошь с темно-синим пальто Anna Valentine и шляпой Philip Treacy. Образ она завершила парой кожаных перчаток в тон.
Позже летом Камилла носила брошь с мятным пальто тоже от Anna Valentine и шляпой Philip Treacy на королевских скачках в Аскоте.
А теперь носила эту же брошь во время поездки в Бордо, во Франции.
Прямоугольная часть броши разделена на четыре квадрата треугольной формы с квадратным драгоценным камнем посередине. Происхождение этого украшения до сих пор неизвестно. Предполагается, что брошь когда-то принадлежала королеве Елизавете II, хотя некоторые поклонники предположили, что это мог быть свадебный подарок королевы Марии ее невестке, принцессе Греции Марине, герцогине Кентской.
Ранее мы вспоминали, какими были любимые украшения королевы Елизаветы II.
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