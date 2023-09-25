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Часто ее носит: как выглядит одна из любимых бриллиантовых брошей королевы Камиллы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
447
Время на прочтение
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Часто ее носит: как выглядит одна из любимых бриллиантовых брошей королевы Камиллы

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла во время визита во Францию носила одну из своих любимых прямоугольных брошей. Что о ней известно, и почему она так часто носит именно ее?

Эту прямоугольную бриллиантовую брошь Камилла носила трижды с тех пор, как стала королевой. В 2022 году на Рождество Камилла сочетала брошь с темно-синим пальто Anna Valentine и шляпой Philip Treacy. Образ она завершила парой кожаных перчаток в тон.

Королева Камилла на Рождество / © Associated Press
Королева Камилла на Рождество / Фото: Associated Press

Позже летом Камилла носила брошь с мятным пальто тоже от Anna Valentine и шляпой Philip Treacy на королевских скачках в Аскоте.

Королева Камилла на скачках в Аскоте / © Getty Images
Королева Камилла на скачках в Аскоте / Фото: Getty Images

А теперь носила эту же брошь во время поездки в Бордо, во Франции.

Королева Камилла во Франции / © Associated Press
Королева Камилла во Франции / Фото: Associated Press

Прямоугольная часть броши разделена на четыре квадрата треугольной формы с квадратным драгоценным камнем посередине. Происхождение этого украшения до сих пор неизвестно. Предполагается, что брошь когда-то принадлежала королеве Елизавете II, хотя некоторые поклонники предположили, что это мог быть свадебный подарок королевы Марии ее невестке, принцессе Греции Марине, герцогине Кентской.

Ранее мы вспоминали, какими были любимые украшения королевы Елизаветы II.

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Дата публикации
Просмотры
447
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