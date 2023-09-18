Часто его носила: любимый свитер принцессы Дианы продали за миллион долларов

Этот свитер принцесса Уэльская Диана часто надевала на игры в поло, в которых принимал участие ее муж принц Чарльз.

В июле свитер принцессы был выставлен на аукцион Sotheby's в Лондоне, а затем отправился на Sotheby's Inaugural Fashion Icons Sale в Нью-Йорк. На прошлой неделе этот элемент гардероба принцессы, в котором она впервые появилась на публике в 1981 году, купили за рекордные 1,1 миллиона долларов.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Этот предмет одежды побил рекорд, установленный баклажановым вечерним платьем Дианы дизайна Виктора Эдельштейна, которое вошло в историю моды, когда в январе было продано за 604 800 долларов, пишет People. Платье, которое было создано для Дианы в 1989 году и также ушло с молотка на аукционе Sotheby's, было продано в пять раз дороже предварительной оценки.

Платье принцессы Дианы (Photo by ANGELA WEISS / AFP) / Фото: Getty Images

Кто купил знаменитый свитер, остается загадкой. Эта информация является конфиденциальной.

Свитер создали дизайнеры Салли Мьюир и Джоанной Осборн для их лейбла трикотажных изделий Warm & Wonderful. Женщины также посетили аукцион.

Знаменитый свитер принцессы Дианы и его дизайнеры - Салли Мьюир и Джоанна Осборн / Фото: Getty Images

Через несколько недель после первого появления Дианы в свитере дизайнеры получили официальное письмо из Букингемского дворца с просьбой отремонтировать или заменить свитер, так как он был поврежден. Они связали новый свитер Дианы, но местонахождение оригинала оставалось неизвестным, пока его не обнаружили в марте этого года на чердаке, спрятанном в маленькой коробке рядом с хлопчатобумажным покрывалом.

Свитер принцессы Дианы / Фото: Getty Images

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