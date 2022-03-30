Чеченская принцесса: что известно о любимой дочери Рамзана Кадырова

Всего у Кадырова 10 детей, но пока что звезда Интернета - 23-летняя Айшат, которая очень любит внимание и почитание.

Рамзан Кадыров за время Российско-Украинской войны завоевал себе славу главного "тик-ток воина" Путина, ведь вместе со своими соратниками постоянно распространяет фейки. Однако на самом деле фейком является вся жизнь чеченского диктатора, потому что как на самом деле живет Кадыров, сколько получает денег от Кремля - никто не знает. Сам интернет-дон же носит брендовые вещи от Prada, живет в нескольких замках в центре Грозного, имеет несколько жен, а своих детей назначает на высшие должности в республике.

Одной из любимиц Кадырова является его старшая дочь Айшат. Девушке 23 года и она не только примерная мусульманка, но еще и успешная бизнес-леди.

Айшат Кадырова / Getty Images

Айшат в 2016 году, когда ей было 17 лет, возглавила Модный дом Firdaws, основанный ее матерью Медни Кадыровой еще в 2009 году. Бренд специализируется на одежде для мусульманок, поэтому в коллекциях не найти короткие или открытие вещи. Бутики работают в Грозном, Москве, Махачкале и Дубае.

Показ коллекции Firdaws в Париже, 2020 год / Getty Images

Показ коллекции Firdaws в Париже, 2020 год / Getty Images

Цены на вещи чеченской принцессы не маленькие и варьируются в районе 200-500 долларов за вещь, платья с вышивкой и мужские костюмы, конечно же, стоят намного дороже, некоторые цены Firdaws превышают тысячи долларов. Модные шоу тоже всегда проводились с размахом и за границей, а посещали их довольно известные личности. В 2020 году юного дизайнера, ее мать с отцом и сестру Хадижат, включили в санкционный список США, который запрещает им въезд в страну, поскольку они причастны к коррупции, связанной с нарушением прав человека.

Показ коллекции Firdaws в Париже, 2020 год / Getty Images

Показ коллекции Firdaws в Париже, 2020 год / Getty Images

Показ коллекции Firdaws в Париже, 2020 год / Getty Images

Когда Айшат исполнился 21 год, отец решил, что одной моды для нее мало, поэтому назначил дочь на должность первого заместителя министра культуры Чечни. Свое решение он обосновал тем, что, несмотря на юный, возраст Айшат имеет богатый опыт руководства сложными и масштабными проектами, в частности, в области культуры. В октябре 2021 года девушка стала министром культуры, но в этот раз уже по рекомендации главы правительства Чечни Муслима Хучиева.

Айшат Кадырова / Getty Images

Несмотря на дифирамбы от отца, в 2022 году счета бренда Firdaws были заблокированы в связи с неуплатой налогов. Точная сумма задолженности Айшат не называлась, но исполнительное производства возбудили на 1,6 тысячи рублей. К концу января компания якобы погасила долги, но объявила, что из-за технических причин на некоторое время магазины закрывает.

Про личную жизнь Айшат известно не много, кроме того, что она родилась в 1998 году в селе Центарой. До шестого класса училась в школе, а затем перешла на домашнее обучение и по девять часов в день учила Коран и арабский язык.

В 2016 году девушка поступила на экономический факультет Чеченского государственного университета, а в 2017-м вышла замуж за сына близкого друга Кадырова, с которым познакомилась за две недели до свадьбы. Кто муж Кадыровой неизвестно и подробностями личной жизни она не делится.

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