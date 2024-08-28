Чего боится Камилла: подруга королевы рассказала о главном страхе супруги короля Чарльза

Несмотря на то, что в начале этого года у короля Чарльза диагностировали рак, он не собирается останавливаться, хотя все еще проходит лечение.

На прошлой неделе монарх совершил визит в Саутпорт и несколько раз появлялся на публике за последний месяц, несмотря на то, что официально находился на летних каникулах в Балморале.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Подруга Камиллы рассказала, что Ее Величество и старшие помощники дворца обеспокоены тем, что монарх может выгореть из-за своего плотного графика, который подрывает его шансы на полное выздоровление в борьбе с раком.

Подруга королевы Камиллы рассказала изданию Daily Beast: "Камилла была глубоко расстроена тем, что, начав свой отпуск только в понедельник, он прервал его во вторник, чтобы заняться невероятно важным делом. Конечно, она понимает, что это очень важно, и она ни за что не станет указывать Чарльзу, что делать, но, похоже, сейчас необычайно удачное время для этого. Она хочет, чтобы он замедлился, она боится, что он слишком много работает", - говорит подруга.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ранее саму Камиллы с детьми и внуками запечатлели во время прогулки по Шотландии. Она выглядела необычайно просто и была в короткой куртке и джинсах.

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