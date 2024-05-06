Чего боится Меган: эксперт назвал причину, из-за которой герцогиня Сассекская не хочет ехать в Лондон

Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд заявила, что недавнее решение Меган, похоже, является "самым явным признаком" того, что она не планирует снова возвращаться в Великобританию. И отказ Меган Маркл вернуться в Лондон вместе со своим мужем принцем Гарри не имеет ничего общего с безопасностью или уходом за детьми.

Гарри и Меган / Фото: Associated Press

"Полагаю, это неудивительно, потому что было бы огромное количество сомнений относительно того, какой прием она получит. Но это печально", - цитирует слова эксперта издание express.co.uk.

Принц Гарри посетит службу в честь 10-летия "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла, а после отправится в Нигерию. В этой поездке к нему присоединится и герцогиня Сассекская.

Меган Маркл и принц Гарри в Лондоне / Фото: Associated Press

"Тот факт, что она собирается в Нигерию, полностью опровергает аргумент о том, что ее удерживает проблема безопасности", - считает эксперт.

Напомним, герцогиня Сассекская была заявлена в списке гостей на службе в Лондоне, но ее присутствие все это время оставалось под вопросом. Кстати, сегодня, 6 мая, сыну Меган и Гарри - принцу Арчи исполняется пять лет.

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