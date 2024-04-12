Чего боится Меган: почему жена принца Гарри не хочет ехать в Англию

Принц Гарри планирует в мае посетить Лондон, но поедет ли с ним его семья - остается большим вопросом.

Принц Гарри указан в качестве гостя на службе в честь десятой годовщины "Игр непокоренных", которая должна состояться в соборе Святого Павла в Лондоне. Его жена Меган Маркл в списке гостей также есть, но отмечена, как гость, присутствие которого "подлежит подтверждению". А это значит, что на сто процентов еще не известно, приедет ли она.

Издание express пишет, что Меган и Гарри выражают опасения по поводу безопасности их детей - принца Арчи и принцессы Лилибет, которых они хотели взять с собой. "Дошло до того, что Меган не хочет приезжать в Великобританию с детьми. Она просто не чувствует себя в безопасности", - говорит инсайдер.

Причины для беспокойства есть, ведь у Сассекских в Британии больше нет полицейской охраны, которой они пользовались, пока были старшими членами королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри в Лондоне на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году / Фото: Associated Press

Но, несмотря на это, принц Гарри, сказал жене, что он не хочет "продолжать одиночные поездки в Великобританию" и что он хотел бы, чтобы она и их дети путешествовали вместе с ним. "Он бы предпочел, чтобы вся семья регулярно навещала его, чтобы увидеться с семьей и навести мосты, но за кулисами происходит так много всего, что в данный момент это просто невозможно".

Также стало известно, что король Чарльз III "протягивает" оливковую ветвь Меган и Гарри и намерен пригласить их провести летние каникулы в шотландском Балморале. Уж там то Сассекские точно могут не переживать за свою безопасность.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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